Netflix : Reed Hastings annonce 6 millions de clients en France

C’est lors de sa visite sur le territoire français dans le cadre du nouveau partenariat avec Canal + que le directeur de Netflix s’est exprimé sur le sujet.

L’augmentation des tarifs n’a pas eu d’effet négatif sur les abonnements

Et c’est même le contraire qu’il s’est produit puisqu’en l’espace de 6 mois, la plateforme de streaming en ligne a gagné 1 millions d’abonnés ! Elle est donc passée de 5 millions d’abonnés en février 2019 à 6 millions à la fin de l’été 2019 !

Ici est bien la preuve que les français se sont abonnés bien que Netflix ait annoncé une augmentation de ses tarifs pour octobre 2019.

L’une des raisons du succès de Netflix pourrait s’expliquer par les offres Delta et One de Free qui incluent la plateforme. Et le nouveau partenaire Canal + de Netflix qui va l’inclure dans son offre Ciné / Séries devrait également permettre une augmentation des abonnés en France … Mais aussi en Europe puisque le groupe est implanté dans plusieurs pays.

Reed Hastings, a aussi évoqué des investissements dans des productions françaises. Selon Le Figaro, le groupe aurait déjà dépensé pas moins de 100 millions d’euros pour des programmes français 🇫🇷.